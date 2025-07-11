В Пулково сняли введенные утром ограничения на прием и выпуск самолетов

Петербургский аэропорт Пулково вновь заработал без ограничений на прием и выпуск воздушных судов, сообщил утром 11 июля официальный представитель Росавиации. Сами ограничения продлились немногим больше двух часов, их вводили для обеспечения безопасности полетов.

"В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" восемь самолетов, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург", — говорится в распространенном сообщении представителя федерального агентства.

Минувшим утром стало известно об объявлении опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко предупредил в своем Telegram-канале о возможности частичного ухудшения качества мобильного интернета.

Позже о возможности временных перебоев в работе мобильного интернета и связи на территории Петербурга заявили в городском комитете по информатизации и связи. "На территории Санкт-Петербурга возможно ухудшение качества мобильного интернета и связи, — предупредили в комитете. — Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности".

Ранее власти Ленинградской области подготовили памятку о действиях при воздушной опасности. Жителей просят звонить по номеру 112 при обнаружении беспилотника или его обломков и не распространять фотографии и видео с изображением аппарата.

UPD от 10:23: Режим воздушной опасности отменен на всей территории Ленобласти, сообщил Дрозденко.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру