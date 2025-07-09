Дрозденко опубликовал памятку по действиям при воздушной опасности

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выложил 9 июля в своем telegram-канале памятку о действиях при объявлении сигнала "Воздушная опасность". Среди прочего, там говорится о возможности снижения качества мобильной связи с 4G до 2G.

Согласно памятке, при объявлении сигнала о воздушной опасности жители могут получать СМС-сообщения с информацией об атаках беспилотников на объекты промышленности, энергетики и транспорта региона. В этих случаях возможно снижение качества связи до 2G, что объясняется повышением эффективности защиты от БПЛА.

Как отмечается, специальные меры безопасности в таких случаях не нужны. Однако же граждан просят сохранять спокойствие и удалиться от объектов, которые могут быть целью беспилотников.

Отдельный блок посвящен взаимодействию с обнаруженным беспилотником или же его обломками. Во-первых, граждан просят не пытаться самостоятельно сбить или же повредить устройство. Во-вторых, в целях безопасности им рекомендуют отойти от него на расстояние не менее 100 метров.

В случае наблюдения пролета БПЛА или же обнаружения его обломков следует сообщать по номеру 112. При этом запрещено распространение каких-либо фото- или видеоматериалов в интернете касательно обнаружения беспилотника. Как говорится в памятке, это "может помочь противнику выполнить корректировку и повторить атаку".

Ранее в Ленинградской области ввели СМС-оповещение об объявлении и отмене воздушной опасности в связи с возможной атакой беспилотников. В связи с этим в некоторых районах региона снижалось качество связи.

Напомним, что в минувший понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил силовиков за предотвращение атак БПЛА в период с 4 по 6 июля.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру