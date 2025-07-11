Директор Эрмитажа Пиотровский награжден медалью Росгвардии

Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский удостоился медали Росгвардии "Генерал армии Яковлев", говорится в опубликованном 11 июля сообщении Telegram-канала "Росгвардия. Северо-Западный округ". Награду вручил командующий Северо-Западным округом Росгвардии Сергей Бураков по поручению главы силовой структуры Виктора Золотова.

Как сообщается, получение награды Пиотровский назвал "огромной честью" и "замечательным знаком" сотрудничества. "В наше напряженное время мы каждый день ощущаем, что с нами Росгвардия. Будем продолжать", — отметил при этом директор Эрмитажа.

В свою очередь, Бураков поблагодарил Пиотровского за взаимодействие и отметил "плотную, целенаправленную" совместную работу.

Как отмечается, медаль "Генерал армии Яковлев" вручается за оказание содействия Росгвардии.

В минувшем марте сотрудники Росгвардии задержали посетителя, усевшегося в тронное кресло магистра Мальтийского ордена. Гражданин намеревался сделать селфи. После работники музея обнаружили на экспонате микроповреждения.

Андрей Казарлыга, фото: Росгвардия. Северо-Западный округ / Telegram