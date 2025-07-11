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Новости 11 июля 2025, 12:18

Беглов приехал на похороны Старовойта на Смоленское кладбище

фото ЗакС политика Беглов приехал на похороны Старовойта на Смоленское кладбище

Губернатор Петербурга Александр Беглов 11 июля приехал на похороны бывшего министра транспорта Романа Старовойта на Смоленское кладбище, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Градоначальник появился на церемонии прощания уже ближе к ее завершению. Беглов возложил цветы к могиле бывшего министра и пообщался с родственниками Старовойта. 

Ранее в память о бывшем министре транспорта высказался губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Похороны Старовойта посетили также вице-губернатор Кирилл Поляков, глава комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев, руководитель "Автоваза" Максим Соколов, глава Республики Алтай Андрей Турчак и другие. 

Роман Старовойт возглавлял министерство транспорта России с мая 2024 года. Президент Владимир Путин освободил его от должности 7 июля. В тот же день Старовойт был найден мертвым в Одинцовском районе Москвы. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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