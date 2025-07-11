На Смоленском кладбище хоронят Романа Старовойта

Сегодня, 11 июля на Смоленском кладбище в Петербурге проходят похороны бывшего министра транспорта Романа Старовойта, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Старовойта захоронят недалеко от часовни Святой Блаженной Ксении Петербургской.

На похороны пришли губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, глава Республики Алтай Андрей Турчак, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, глава комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев, депутат Госдумы Михаил Романов, депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Ржаненков, руководитель "Автоваза" Максим Соколов и другие. Всего проводить экс-министра в последний путь пришли около двухсот человек.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, взяв слово, сказал, что запомнит Старовойта "сосновоборским парнем" - в регион Старовойт переехал в детстве из Курской области. Также глава региона отметил вклад чиновника в реализацию крупных проектов области. Со словами в память о Старовойте выступили руководитель "Автоваза" Максим Соколов, бизнес-омбудсмен Валерий Калугин, а также коллеги из Минтранса и "Автодора".







Роман Старовойт возглавлял министерство транспорта России с мая 2024 года. Президент Владимир Путин освободил его от должности 7 июля. В тот же день Старовойт был найден мертвым в Одинцовском районе Москвы. Следствие полагает, что причиной смерти стало самоубийство.

Карьера уроженца Курской области Старовойта начиналась в Петербурге. Здесь он с 2005 по 2010 год трудился в комитете по инвестициям и стратегическим проектам правительства Петербурга, занимал должность первого заместителя председателя. До 2018 года возглавлял Федеральное дорожное агентство. Осенью 2018 года президент назначил Старовойта врио губернатора Курской области. Он руководил приграничным регионом до мая 2024 года, пока Путин не предложил его на должность главы Минтранса.

текст и фото Константин Леньков