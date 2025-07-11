"Не надо в ЗакС хотеть, работать надо": Глава МО "Северный" о планах на 2026 год

Глава МО "Северный" Юрий Куликов, который успел менее чем за год прославиться в медиасреде благодаря своему видеоролику с огнеметом, рассказал 11 июля, что пока не строит планов на избрание в Законодательное собрание Петербурга в 2026 году. Такое заявление муниципал сделал во время заседания "Экспертного клуба Петербурга". О планах на электоральный год его спросил модератор встречи, глава МО "Семеновский" Илья Стрелков.

- У нас целый год впереди. Меня жители, Родина поставила на этот участок работы, и я на сегодняшний день вот на этом участке работы буду делать все для того, чтобы округ "Северный" привести в порядок. А дальше приблизимся к 2026 году - там будет видно. Я работаю, меня люди знают, эффективность есть. Я же не сижу сложа руки. Не надо загадывать. Вот кто загадывает ЗакС… У нас сейчас пройди по Калининскому району, по любому другому району - все хотят в ЗакС. Там у ЗакСа очередь такая, надо не 50 человек, а 500. Какой там, полторы тысячи, по количеству людей. Не надо в ЗакС хотеть, работать надо, - заявил Куликов.

Напомним, Куликов избирался в муниципальный совет МО "Северный" в сентябре 2024 года при поддержке партии "Новые люди". До этого он был депутатом МО "Поселок Комарово".

В декабре 2024 года он записал видеоролик об уборке снега в округе. В кадре муниципал размахивал огнеметом.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру