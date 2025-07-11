За полгода в Петербурге стало на 11 тысяч легальных такси больше

В реестре легковых такси Петербурга за первые шесть месяцев 2025 года прибавилось более 11 тысяч транспортных средств, сообщили 11 июля в комитете по транспорту Петербурга.

Всего перечень машин, законно осуществляющих перевозки пассажиров, насчитывает 63,5 тысячи автомобилей. Реестр ведется с 2023 года.

Как сообщили в комитете по транспорту, за 2025 год разрешения на деятельность такси получили 2,2 тысячи перевозчиков. В их числе 12 юрлиц, 343 индивидуальных предпринимателя и 1910 самозанятых. Кроме того, за полгода в реестр служб заказчика добавились 12 агрегаторов такси.

Напомним, ранее в комитете по транспорту сообщали, что в 2025 году в Петербурге изъяли более 50 автомобилей нелегальных таксистов.

фото ЗАКС.Ру