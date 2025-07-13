"Лахта Центр" включит праздничную подсветку в честь Дня российской почты

Губернатор Александр Беглов обратился 13 июля к петербуржцам в связи с празднованием Дня российской почты. Из опубликованного Смольным сообщения следует, что в честь этого полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости посвятят работникам почты, а фасад "Лахта Центра" получит праздничное оформление.

В своем обращении Беглов обратился к событиям Великой Отечественной войны и отдельно выделил подвиг почтальонов блокадного Ленинграда. Говоря о современности, он выразил мнение, что российская почта "переживает новый этап".

"Почта — это доверие, которое измеряется километрами пройденных дорог, тоннами доставленных грузов, миллионами благодарных получателей", — поделился мнением Беглов.

В Петербурге насчитывается более восьми тысяч сотрудников почты. Вместе они приняли и отправили более 27 млн сообщений за год, говорится в обращении.

"Лахта Центр" часто меняет подсветку в честь праздничных дат. Например, на День России фасад здания сиял цветами государственного флага.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру