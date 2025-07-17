Чаще всего петербуржцы обращались на портале Госуслуг за выплатами на школьников

Комитет по информатизации и связи Петербурга подвел итоги работы портала Госуслуг города за январь-июнь 2025 года. За этот период сервис обработал более 310 тысяч обращений горожан, сообщила пресс-служба Смольного 17 июля.

Топ-10 самых популярных поводов для обращений возглавили ежегодные выплаты на детей, учащихся в школах и колледжах. Таких запросов поступило более 27 тысяч. Более 26 тысяч раз петербуржцы пользовались порталом для записи к врачу. На третьем месте по числу обращений в 2025 году оказались заявки на регистрацию и учет такси - 24,5 тысячи запросов.

Замыкает десятку самых популярных обращений на госуслугах в городе заявки на ежемесячное пособие на ребенка от 7 до 16 лет.

Напомним, ранее в комитете по транспорту сообщали, что за первые полгода 2025 года в петербургском реестре такси появилось на 11 тысяч зарегистрированных автомобилей больше.

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