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Новости 17 июля 2025, 16:38

Петербургу одобрили кредит на 15 млрд рублей для строительства моста через Неву

фото ЗакС политика Петербургу одобрили кредит на 15 млрд рублей для строительства моста через Неву

Инфраструктурный кредит на 15 млрд рублей планируют выделить Петербургу для строительства Большого Смоленского моста через Неву, сообщили 17 июля в администрации губернатора. Возможность этого обсуждалась на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Как сообщается, комиссия рассмотрела заявки от регионов на получение инфраструктурных кредитов для реализации местных проектов. В числе прочих оказалась и заявка Петербурга на предоставление дополнительных средств для строительства переправы.

Участвовавший в заседании губернатор Александр Беглов отметил важность запрашиваемых средств для развития транспортной инфраструктуры города. По его словам, мост "даст возможность жителям города строить маршруты в объезд исторического центра Петербурга. Появится альтернативный маршрут с многоуровневыми транспортными развязками".

Как отметили в Смольном, работы по созданию переправы идут с опережением графика. В начале июля сообщалось, что рабочие смонтировали первые гидроцилиндры для разводного пролета. Закладной камень под строительство моста установили в декабре 2023 года, проект получил одобрение Главгосэкспертизы спустя месяц после этого.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного


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