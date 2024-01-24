Главгосэкспертиза одобрила проект Большого Смоленского моста

Проект строительства нового разводного моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта получил одобрительное заключение Главгосэкспертизы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Экспертов устроили и сметное заключение, и технические детали.

Шестиполосный мост, чья длина составит более полутора километров, соединит левобережную часть Невского района с улицей Коллонтай.

"Объекты подобной сложности не строились в Санкт-Петербурге уже более 40 лет", - оценил масштаб проекта губернатор Александр Беглов.

По его наблюдениям, горожане ждут появления и открытия новой переправы, призванной разгрузить Володарский мост и мост Александра Невского, с нетерпением. Впрочем, так в городе считают не все: градозащитное сообщество по-прежнему протестует против сноса домов на проспекте Обуховской Обороны, которого требует строительство.

В декабре Беглов приехал на установку закладного камня будущего моста. Первый участок объекта предполагается возвести за 2,6 млрд рублей.

изображение: пресс-служба КРТИ Петербурга