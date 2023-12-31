Строительство первого участка Большого Смоленского моста оценили в 2,6 миллиарда рублей

В Петербурге объявлен конкурс на строительство первого участка Большого Смоленского моста через Неву с подготовкой территории и разработкой рабочей документации. Начальная цена контракта превышает 2,6 миллиарда рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает подведомственная комитету по развитию транспортной инфраструктуры Дирекция транспортного строительства.

Заявки принимаются до 25 января 2024 года. Исполнитель должен будет в срок до 19 июля 2025 года подготовить рабочую документацию, а заодно возвести участок магистрали с мостом в створе Большого Смоленского проспекта и на улице Коллонтай и построить саму переправу через Неву.

Ранее стало известно о планах приступить к строительству нового моста в 2024 году. На прошлой неделе на Октябрьской набережной установили закладной камень будущей переправы.

Изображение: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга