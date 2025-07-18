Экс-мундепа Ксению Торстрем* признали иноагентом

Министерство юстиции внесло 18 июля в список иностранных агентов бывшего депутата МО "Семеновский" Ксению Торстрем*, следует из информации на сайте ведомства. Всего список удлинился на восемь позиций.

Статус иноагента также получили поэт Наталья Резник**, журналистка Фелицата Ольшевец***, известная под псевдонимом Маша Майерс***, блогер Дмитрий Храмцов****, историк Василий Жарков*****, экс-депутат Дмитрий Великий******, журналист Ксения Кириллова******* и интернет-портал Activatica********.

Торстрем* была избрана в шестой созыв МО "Семеновский" от партии "Яблоко" в 2019 году. В феврале 2024 года совет принял решение о досрочном прекращении ее полномочий. В тексте документа говорилось, что мундеп не отчиталась о доходах за 2022 год.

По мнению Минюста, Торстрем* выступала против СВО и распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. "Сотрудничает с иностранными организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, проживает за пределами Российской Федерации", — говорится в предоставленной ведомством справке.

О Резник** в Минюсте заявили, что она распространяла недостоверные сведения о российских властях и о российской армии, а также выступала против СВО. Распространение фейков о власти и высказывания против СВО вменили и Ольшевец***. Храмцову****, среди прочего, припомнили оказание финансовой поддержки украинской армии.

Касательно Жаркова***** в Минюсте заявили, что тот участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и организаций, признанных нежелательными в России, а также был респондентом на информационных площадках иноагентов и зарубежных СМИ. О Великом****** сообщили, что он собирал средства для украинской армии, распространял фейки о политике российских властей, а также взаимодействует с иностранной организацией.

Про Кириллову******* в министерстве заявили, что она распространяла фейки о власти и выступала против СВО, а также что она взаимодействует с нежелательными в России организациями. Внесение в реестр иноагентов портала Activatica******** объяснили, в частности, распространением фейков о властях и армии, распространением материалов иноагентов и выступлениями против СВО.

*Минюст внес Ксению Торстрем в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Наталью Резник в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Фелицату Ольшевец (Машу Майерс) в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Дмитрия Храмцова в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Василия Жаркова в единый реестр иноагентов

******Минюст внес Дмитрия Великого в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес Ксению Кириллову в единый реестр иноагентов

********Минюст внес портал Activatica в единый реестр иноагентов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру