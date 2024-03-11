Депутата МО "Семеновский" Ксению Торстрем лишили мандата

Муниципальный совет МО "Семеновский" досрочно прекратил полномочия депутата Ксении Торстрем из-за того, что она не отчиталась о своих доходах и имуществе за 2022 год, выяснил ЗАКС.Ру.

В решении совета депутатов говорится, что Торстрем не подала декларацию за себя, супруга и несовершеннолетнего ребенка в комитет территориального развития. Решение о лишение мандата было принято еще 27 февраля.

Отметим, еще в середине января прокуратура Адмиралтейского района обратилась в суд с иском к муниципальному совету и персонально Торстрем об оспаривании решений, действий или бездействия органов местного самоуправления. В качестве заинтересованного лица выступал КТР. Рассмотрение иска еще не окончено - следующее заседание назначено на начало апреля.

Напомним, Торстрем была автором нескольких обращений, поддержанных рядом представителей муниципального сообщества из разных городов. Так, в сентябре 2022 года она выступила в поддержку муниципалов из МО "Смольнинское", которые обратились в Госдуму с критикой президента. Также она обращалась в Генпрокуратуру из-за частого пребывания оппозиционера Алексея Навального* в ШИЗО.

О том, как петербургские муниципалы шестого созыва, избранные в 2019 году, лишались своих полномочий - читайте в материале ЗАКС.Ру.

* Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру