Смольный представил проект правил отдыха на воде

На сайте Смольного появился проект правил использования водных объектов Петербурга с рекреационными целями, внимание на это обратило 18 июля издание "Фонтанка". Документ подготовил комитет по природопользованию, он выложен для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Представленные правила касаются использования водных объектов или их частей для отдыха, в том числе для туризма, спорта и укрепления здоровья граждан. В числе прочего, в тексте перечислены требования, которым должен соответствовать водный объект для его использования в рекреационных целях. Это, в частности, соответствие качества воды нормативам, наличие удобных подходов, безопасный рельеф дна и благоприятный гидрологический режим, а также удаленность от источников загрязнения. В числе последних перечислены места сброса сточных вод, водопой скота и их стойбища.

Зоны отдыха на водных объектах делятся на места с купанием и без, а также места для использования судов и места выхода на лед. Продолжительность купального сезона в Петербурге устанавливается на все лето с 1 июня по 31 августа.

Отдельно в документе прописаны обязанности, установленные для владельцев зон отдыха. От них требуется забота о водном объекте, его уборка и благоустройство, а также обеспечение безопасности при купании отдыхающих.

Границы зон купания должны обозначаться буйками, а сами купальщики должны быть обезопашены от всех видов водных судов. Максимальное расстояние до буйков не может превышать 75 метров для взрослых, 40 метров — для родителей с детьми и 30 метров — для детей.

На этой неделе Роспотребнадзор признал пригодными к купанию только два озера в черте Петербурга. Вода на пляжах Финского залива была признана не соответствующей гигиеническим нормам.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру