Комфин Петербурга посоветовал петербуржцам смотреть мультики о финансах

В комитете финансов Петербурга придумали, как петербуржцы могут разнообразить свой досуг в летний период. В Смольном порекомендовали смотреть мультфильмы о финансах. Чиновники поделились своей подборкой в telegram-канале ведомства 19 июля.

"Что делать, если желаний много, а денег на всё не хватит? Зачем копить, если можно потратить всё сейчас? Герои этих мультиков сталкиваются с теми же вопросами, что и мы!" - рассказали в комфине.

Так, в список мультфильмы попали две серии "Смешариков" о финансовой грамотности, выпуск "Простоквашино" на ту же тему, а также три серии мультфильма "Фиксики" и серию "Три кота" о походе в магазин.

Ранее в России предлагали включить курсы о финансовой грамотности в школьную программу. С такой инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру