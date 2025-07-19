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Новости 19 июля 2025, 14:31

Комфин Петербурга посоветовал петербуржцам смотреть мультики о финансах

фото ЗакС политика Комфин Петербурга посоветовал петербуржцам смотреть мультики о финансах

В комитете финансов Петербурга придумали, как петербуржцы могут разнообразить свой досуг в летний период. В Смольном порекомендовали смотреть мультфильмы о финансах. Чиновники поделились своей подборкой в telegram-канале ведомства 19 июля. 

"Что делать, если желаний много, а денег на всё не хватит? Зачем копить, если можно потратить всё сейчас? Герои этих мультиков сталкиваются с теми же вопросами, что и мы!" - рассказали в комфине. 

Так, в список мультфильмы попали две серии "Смешариков" о финансовой грамотности, выпуск "Простоквашино" на ту же тему, а также три серии мультфильма "Фиксики" и серию "Три кота" о походе в магазин. 

Ранее в России предлагали включить курсы о финансовой грамотности в школьную программу. С такой инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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