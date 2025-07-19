Полуденный выстрел в субботу посвятили Олимпиаде-80

В субботу, 19 июля ежедневный полуденный выстрел из пушки с Петропавловской крепости посвятили 45-й годовщине Олимпиады, которая состоялось в Москве в 1980 году, сообщили в комитете по физической культуре и спорту. Выстрел из орудия совершили мастера спорта СССР Татьяна Казанкина и Александр Краснову. Вместе с ними был серебряный призер Игр-80 Александр Чаев.

"В соревнованиях приняли участие более 5200 спортсменов из 80-ти стран, которые разыграли 203 комплекта наград и установили 74 олимпийских рекорда и 36 – мировых. Честь Ленинграда на Олимпиаде защищали 45 спортсменов в 9-ти видах спорта, завоевавшие 23 золотые, 23 серебряные и 8 бронзовых медалей", - рассказали в комитете по физкультуре и спорту.

Отметим, с сегодняшнего дня в Музее спорта доступна выставка олимпийских медалей и наград "Олимпийская гордость Ленинграда — Петербурга", также приуроченная к юбилею игр. Выставка продлится до 7 августа.

Константин Леньков / Кадр из видео комитета по физкультуре и спорту