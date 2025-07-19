Депутаты ЗакСа провели прием на Большом семейном фестивале

В субботу, 19 июля в парке Авиаторов в Московском районе Петербурга прошел первый день Большого семейного фестиваля. На полях мероприятия действовала мобильная приемная депутатов Законодательного собрания Алексея Цивилева и Дениса Четырбока, а также их коллеги из Государственной думы Виталия Милонова. Как рассказал ЗАКС.Ру член фракции "Единая Россия" Цивилев, он пробыл на фестивале около четырех часов.

- Первое впечатление - никогда не видел, чтобы люди так толпились попасть в приемную депутата. Просто в очереди стояли, чтобы послушать депутата. Для меня это впервые, - рассказал Цивилев.

Всего за прошедший день Цивилев лично успел принять полтора десятка горожан, а его помощники - около 50-60 человек. Среди запросов обратившихся Цивилев отметил велосипедистов, которые просили организовать велодорожки, одна из жительниц просила ограничить сквозной проезд в ее дворе. Также один обратившийся был обеспокоен грядущей программой комплексного развития территорий - в одном из чатов Московского района она якобы увидела, что ее "хрущевку" якобы собираются включить в КРТ.

- Людям сложно объяснить, что сейчас нет никакого застройщика, по крайней мере я об этом ничего не знаю. Но в этих чатах уже пишут конкретику и люди этому верят, потому что у нас информации нет, а в чатах информация "есть", - добавил Цивилев.

По словам Дениса Четрыбока, ему удалось обсудить проблемы порядка 30 горожан. В беседе с ЗАКС.Ру, наиболее востребованными вопросами стали развитие транспортной инфраструктуры, меры социальной поддержки семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, а также вопросы ЖКХ и благоустройства.

"И еще дал два интервью детям", - добавил Четырбок. На площадке работала импровизированная студия - пока родители общались с представителями законодательной власти, их дети пробовали себя в роли журналистов.

Также сегодня на мероприятии присутствовал депутат от Московского района Алексей Макаров, однако он, судя по всему, прием проводить не стал. Завтра, 20 июля, на Большом семейном фестивале будет работать приемная депутата Александра Малькевича.

Константин Леньков / Фото Алексея Цивилева