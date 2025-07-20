Три поезда опаздывают в Петербург из-за происшествия на станции Лихая

Три поезда, направляющихся в Петербург, задерживаются с прибытием на несколько часов, следует из данных на онлайн-табло Московского вокзала на сайте РЖД 20 июля. В Северную столицу опаздывают поезда из Адлера, Севастополя и Евпатории.

По состоянию на 11:40, поезд № 036С/035С сообщением Адлер – Петербург задерживается на 527 минут (8 часов 47 минут). Его прибытие на Московский вокзал было запланировано на 07:43. По последним данным, он прибыл на станцию Тверь в 11:12.

В свою очередь, поезд № 008С/007С, следующий в Петербург из Севастополя, опаздывает на 358 минут (5 часов 58 минут). Ожидалось, что он прибудет на Московский вокзал в 9 утра. На станции Тверь он был зафиксирован в 10:32.

Наконец, больше всего задерживается поезд № 180С/179С, направляющийся в Петербург из Евпатории. Он опаздывает на 569 минут (9 часов 29 минут). Согласно расписанию, прибытие поезда на Московский вокзал должно состояться в 13:14. По последним данным, в 10 утра он был на станции Рязань 2.

Задержка прибытия поездов связана с происшествием на станции Лихая в Ростовской области. Там приостанавливали движение на перегоне Лихая - Замчалово из-за повреждения контактной сети после падения обломков БПЛА утром 19 июля. Как сообщили в РЖД утром 20 июля, всего из-за происшествия оказались задержаны 132 поезда, 37 из них уже прибыли в конечные пункты.

Напомним, в ночь на 20 июля петербургский аэропорт Пулково в качестве запасного аэродрома принял 29 перенаправленных рейсов, летевших в Москву. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились во всех столичных аэропортах. Как сообщили в Минобороны, в ночь на 20 июля над территорией Московского региона были сбиты 19 БПЛА, 16 из которых направлялись в Москву.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру