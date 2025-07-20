Следком расследует гибель двух рабочих-мигрантов в Вартемягах

Следственный отдел по городу Мурино СУ СК России по Ленобласти возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) по факту гибели двух рабочих-иностранцев на стройке в Вартемягах, сообщила пресс-служба ведомства 20 июля. Их тела нашли под завалами обрушившегося перекрытия.

Как говорится в публикации, тела двух рабочих-иностранцев 1964 и 1981 года рождения были найдены при разборе завалов обрушившегося перекрытия бетонного дома на строительном участке массива Южный в деревне Вартемяги. По предварительной информации, мужчины якобы работали неофициально и во внерабочее время.

На данный момент проводятся следственные действия и необходимые экспертизы, устанавливаются причины произошедшего. Максимальное наказание по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам – лишение свободы до 4 лет.

Напомним, ранее петербургский Следком возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ) из-за гибели еще одного рабочего-иностранца на стройке в поселке Ручьи. По информации следствия, мужчину ударило бетонной плитой, он скончался на месте.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру