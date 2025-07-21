Полиция дважды за выходные сорвала сходки стритрейсеров на Крестовском острове

В минувшие выходные сотрудники ГАИ Петербурга дважды пресекли попытки провести ночные заезды на Крестовском острове, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 21 июля. На спецстоянку отправились семь автомобилей, их владельцам может грозить уголовная ответственность.

Всего сотрудники полиции проверили несколько десятков автомобилей, на некоторых водителей были составлены протоколы за нарушение ПДД. Как минимум у 10 автолюбителей были признаки алкогольного опьянения, их направили на осмотр к медикам. Те водители, которые отказались от медицинского освидетельствования, были привлечены к ответственности по статье 12.26 КоАП. Им грозит штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением прав от 1,5 до 2 лет.

В ходе проверки у пяти автомобилей сотрудники ГАИ заметили признаки изменения номерных агрегатов. Эти машины были помещены на спецстоянку, а их владельцам может грозить уголовная ответственность за подделку идентификационного номера транспортного средства (326 УК РФ). Если факт изменения номеров подтвердиться, автомобилисты могут получить до 2 лет лишения свободы. Еще у двух автомобилей оказались архивные номера, их также отправили на спецстоянку.

Кроме того, у двух транспортных средств были выявлены превышения нормативов уровня шума. Владельцам "шумных" авто были выданы требования исправить нарушения. В противном случае им может грозить снятие автомобиля с регистрации.

Наконец, сотрудники ГАИ выяснили, что один из дрифтеров управлял транспортным средством без водительских прав. Ему грозит ответственность по статье об управление автомобилем без соответствующего права (ст. 12.7 КоАП РФ), максимальное наказание — 15 тысяч рублей.

Напомним, полиция не первый раз разгоняет сходки любителей ночных гонок на Крестовском острове. Сотрудники ГАИ уже срывали подобные мероприятия в начале июня и в конце мая.

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео полиции Петербурга