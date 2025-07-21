ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 21 июля 2025, 14:04

Часть павильонов Удельного рынка могут снести ради парковки

фото ЗакС политика Часть павильонов Удельного рынка могут снести ради парковки

На Удельном рынке намерены снести часть торговых павильонов, сообщил "Коммерсантъ" 21 июля. На их месте якобы хотят построить парковку. Торговые корпуса уже начали освобождать в минувшие выходные.

По информации издания, часть торговых точек с правой стороны от входа избежит демонтажа. Пока что официальных заявлений о причинах сноса торговых точек не поступало, а паспорт работ на объекте отсутствует. При этом один из работников рынка сообщил "Коммерсанту", что на месте демонтированных павильонов хотят разместить парковку.

Напомним, в конце лета 2024 года на Удельном рынке снесли пять павильонов с секонд-хендами. Тогда депутат петербургского Заксобрания Ирина Иванова (КПРФ) пыталась выяснить причины демонтажа в правительстве города, однако глава петербургского комитета по контролю за имуществом (ККИ) Роман Голованов заявил, что ведомство не выдавало никаких предписаний о сносе в этом районе. 

По словам Ивановой, территория, на которой располагались павильоны, принадлежит РЖД, а недалеко от торговой зоны проходят железнодорожные пути. Тогда депутат предположила, что ларьки могли попасть "санитарную зону", а на их месте установят временный трубопровод.

Анастасия Луценко, фото: unsplash


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама