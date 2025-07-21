ТАСС: Гергиев не обладает информацией об отмене его концерта в Италии

Дирижер и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев заявил ТАСС, что не обладает информацией об отмене его выступления на фестивале в городе Казерта в Италии. Об отмене мероприятия сообщили ранее 21 июля.

"У меня нет такой информации", - приводит издание ответ Гергиева на вопрос об отмене концерта.

Выступление Гергиева с Филармоническим оркестром имени Верди города Салерно при участии солистов Мариинского театра было запланировано на 27 июля. Концерт должен был состояться в рамках фестиваля "Лето короля". Это должно было стать первым выступлением Гергиева в Европе с 2022 года. Однако 21 июля дирекция Королевского дворца Казерты сообщила, что концерт был отменен.

Против выступления Гергиева выступали ряд активистов, а также вице-председатель Европейского парламента Пина Пичерно. Как сообщила "Фонтанка.ру", днем ранее, 20 июля, в Италии прошел митинг против концерта. В свою очередь, в поддержку выступления Гергиева высказался итальянский дирижер Фабио Мастранджело, который в течение многих лет работает в России и руководит Музыкальным театром имени Ф. Шаляпина в Петербурге.

Напомним, в 2022 году Валерий Гергиев столкнулся с отменой концертов за рубежом из-за своей позиции по специальной военной операции. Кроме того, многие иностранные филармонии и оркестры прекратили свое сотрудничество с дирижером. В частности, Гергиев лишился должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, которую занимал с 2015 года.

фото: Telegram-канал Александра Беглова