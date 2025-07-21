Комитет по природопользованию ищет разработчика настольной игры с ежиками

В Петербурге объявлен конкурс на разработку и изготовление эколого-просветительской настольной игры, информация об этом опубликована 16 июля в "Электронном магазине" городского комитета по государственному заказу. Заказчиком выступает комитет по природопользованию, за выполнение 250 комплектов готовы заплатить не более 598,7 тысячи рублей.

Согласно проекту контракта, исполнитель должен в течение 30 дней представить оригинальную концепцию игры на тему охраны окружающей среды. В числе прочего, от него ждут не менее 600 карточек с оригинальными заданиями, описание игры и ее правила, а также описание целей и задач игры. Отдельно указано требование привлечь к разработке экспертов в области охраны окружающей среды и экологического просвещения с подтвержденной квалификацией.

В числе компонентов игры указаны фишки "в форме ежика или аналог", игровые кубики, игровое поле и карточки, песочные часы и пластилин зеленого цвета.

Отметим, что в 2024 году комитет также объявлял конкурс на разработку и изготовление настольной игры за 598 тысяч рублей. В тот раз в комплекте были заявлены деревянные фишки, игровые кубики, фишки "Старт" и "Финиш" и прочее.

В марта в Законодательном собрании представили настольную игру "Городская дума", направленную на повышение правовой грамотности молодежи. Ее авторами выступили студенты и аспиранты вузов Петербурга. Участникам предстоит собрать фракцию из семи депутатов ради признания "главным политическим деятелем".

Андрей Казарлыга, фото: комитет по природопользованию