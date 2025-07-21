Сотрудник МО "Купчино" оплатил административный штраф за счет бюджета округа

Прокуратура Фрунзенского района изучила траты одного из муниципалитетов города и выяснила, что муниципалы решили оплатить штраф по статье городского закона об административных правонарушениях из бюджета округа. За нарушение требований к осуществлению мероприятий по содержанию объекта или элемента благоустройства ответственного сотрудника обязали заплатить 30 тысяч рублей. Теперь он должен вернуть средства в бюджет округа.

"[Штраф] оплачен не за счет личных средств правонарушителя, а за счет бюджетных средств. Прокурор Фрунзенского района направил иск в суд о возмещении ущерба, причиненного бюджету. Требования прокуратуры удовлетворены, должностное лицо обязано вернуть денежные средства в бюджет муниципального образования", - говорится в сообщении прокуратуры от 21 июля. Название округа в сообщении ведомства не уточняется.

По информации ЗАКС.Ру, штраф был оплачен за счет средств МО "Купчино". К ответственности привлекали руководителя отдела благоустройства местной администрации. Отметим, сейчас этот человек не работает в муниципалитете — он покинул МО в прошлом году.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о проверке Контрольно-счетной палаты в МО "Сергиевское".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру