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Муниципал 21 июля 2025, 18:02

Сотрудник МО "Купчино" оплатил административный штраф за счет бюджета округа

фото ЗакС политика Сотрудник МО "Купчино" оплатил административный штраф за счет бюджета округа

Прокуратура Фрунзенского района изучила траты одного из муниципалитетов города и выяснила, что муниципалы решили оплатить штраф по статье городского закона об административных правонарушениях из бюджета округа. За нарушение требований к осуществлению мероприятий по содержанию объекта или элемента благоустройства ответственного сотрудника обязали заплатить 30 тысяч рублей. Теперь он должен вернуть средства в бюджет округа. 

"[Штраф] оплачен не за счет личных средств правонарушителя, а за счет бюджетных средств. Прокурор Фрунзенского района направил иск в суд о возмещении ущерба, причиненного бюджету. Требования прокуратуры удовлетворены, должностное лицо обязано вернуть денежные средства в бюджет муниципального образования", - говорится в сообщении прокуратуры от 21 июля. Название округа в сообщении ведомства не уточняется. 

По информации ЗАКС.Ру, штраф был оплачен за счет средств МО "Купчино". К ответственности привлекали руководителя отдела благоустройства местной администрации. Отметим, сейчас этот человек не работает в муниципалитете — он покинул МО в прошлом году. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о проверке Контрольно-счетной палаты в МО "Сергиевское"

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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