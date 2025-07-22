Смольный получит право организовывать экскурсии для студентов колледжей

Власти Петербурга смогут организовывать экскурсии и путешествия для учащихся колледжей в возрасте до 23 лет, соответствующий законопроект поступил 18 июля на рассмотрение Законодательного собрания. Инициатива разработана в связи с поправками в федеральный закон об основах туристской деятельности, инициированных ранее петербургскими депутатами.

Авторами внесенного ныне проекта выступили депутаты ЗакСа Всеволод Беликов, Павел Крупник, Елена Рахова и Денис Четырбок. Инициатива предусматривает корректировку закона "О туристской деятельности в Санкт-Петербурге" в вопросе полномочий правительства города, направленных на "создание благоприятных условий для развития туризма" в Петербурге.

В настоящее время Смольный может проводить "экскурсии и путешествия с культурно-познавательными целями" только для школьников. Законопроект нацелен на предоставление подобных возможностей также ученикам профессиональных образовательных организаций в возрасте до 23 лет.

Как отмечается в пояснительной записке, проект вносится для приведения регионального закона о туристской деятельности в соответствие с федеральным законодательством. Речь идет о поправках в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", подписанных президентом Владимиром Путиным 24 июня. Стоит отметить, что инициатором внесения поправок в ФЗ выступило петербургское Заксобрание. Проект был зарегистрирован в электронной базе Госдумы 25 июня 2024 года, рассмотрение его в первом чтении состоялось 14 января 2025 года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру