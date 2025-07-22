Следком возбудил дело из-за перцового баллончика, распыленного на фестивале

Следственный отдел по Петроградскому району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) в отношении девушки, распылившей перцовый баллончик на фестивале уличных театров, сообщила пресс-служба ведомства 22 июля. Петербурженке может грозить до 7 лет лишения свободы.

Инцидент произошел вечером 20 июля в Центральном парке культуры и отдыха на Елагином острове. По версии следствия, девушка распылила газ из перцового баллончика в сторону зрителей фестиваля уличных театров. В результате за медицинской помощью обратилась одна из зрительниц с детьми, у пострадавших зафиксировали химический ожог глаз. После оказания помощи они были отпущены домой.

Как сообщила "Фонтанка.ру", конфликт между зрителями произошел на последнем спектакле на Большой площади парка около 11 часов вечера. Причиной могло стать место на трибуне. Тогда 24-летняя девушка якобы начала спорить с девочкой-подростком. Позднее к конфликту присоединилась мать девочки, которая будто бы начала угрожать 24-летней девушке. В итоге последняя распылила перцовый баллончик.

Девушка попыталась покинуть парк, однако ее задержали и доставили в 18-й отдел полиции Петроградского района. Свои действия петербурженка объяснила тем, что она якобы "перебрала с антидепрессантами".

Напомним, в январе 2025 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки инцидента в одной из школ Петербурга, где школьница распылила газовый баллончик в лицо однокласснику. Как сообщали СМИ, конфликт начался из-за того, что мальчик начал бросать пенал школьницы и не реагировал на просьбы прекратить.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру