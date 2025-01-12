Бастрыкин заинтересовался распылением газового баллончика в школе Петербурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе проверки инцидента в одной из школ Петербурга, где школьница распылила газовый баллончик в лицо однокласснику, сообщает 12 января пресс-служба СК РФ.

По данным 78.ru, конфликт произошел после того, как подросток начал бросать по классу пенал, принадлежащий девочке. Несмотря на просьбы прекратить, он продолжал, что вынудило школьницу применить баллончик.

В результате мальчик был доставлен в больницу. Следственные органы Главного следственного управления СК России по Петербургу начали процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее ЗАКС.Ру писал о заинтересованности Бастрыкина в падении наледи на петербуржцев. Несколько людей были травмированы в разных районах города, в результате чего председатель СК потребовал доклад о ходе проверок.

фото пресс-службы СК РФ