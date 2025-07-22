Скончался депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Тарасенко

Депутат Государственный думы от Липецкой области, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко скончался на 78-м году жизни из-за тяжелой болезни, сообщил 22 июля ТАСС. Соответствующее заявление в ходе пленарного заседания сделал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Давайте почтим память нашего коллеги, товарища, который с 2007 года с нами в этом зале работал. Сегодня ушел из жизни. Вы знаете, о ком я говорю, Тарасенко Михаил Васильевич. Он болел, тяжело болел, болезнь оказалась сильнее", - приводит слова Володина ТАСС.

Спикер Госдумы не уточнил диагноз Тарасенко, однако после минуты молчания напомнил депутатам о необходимости делать тестирование на ковид. Он напомнил, что "во время ковида" нижняя палата парламента потеряла четверых депутатов. "И сейчас. Это все оттуда догоняет", - резюмировал он.

Михаил Тарасенко родился в 1947 году в Ростовской области. В 1974 году окончил Всесоюзный заочный политехнический институт, в 1989 году – Академию общественных наук при ЦК КПСС. В течение жизни трудился в металлургической отрасли. С 1976 года занимался профсоюзной работой, а с 1996 по 2012 год занимал должность председателя Горно-металлургического профсоюза России.

Тарасенко четырежды баллотировался в Госдуму от "Единой России". Являлся депутатом нижней палаты парламенты V, VI, VII и VIII созывов.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал губернатора Липецкой области Игоря Артамонова