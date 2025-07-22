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Новости 22 июля 2025, 16:16

Скончался депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Тарасенко

фото ЗакС политика Скончался депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Тарасенко

Депутат Государственный думы от Липецкой области, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко скончался на 78-м году жизни из-за тяжелой болезни, сообщил 22 июля ТАСС. Соответствующее заявление в ходе пленарного заседания сделал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Давайте почтим память нашего коллеги, товарища, который с 2007 года с нами в этом зале работал. Сегодня ушел из жизни. Вы знаете, о ком я говорю, Тарасенко Михаил Васильевич. Он болел, тяжело болел, болезнь оказалась сильнее", - приводит слова Володина ТАСС.

Спикер Госдумы не уточнил диагноз Тарасенко, однако после минуты молчания напомнил депутатам о необходимости делать тестирование на ковид. Он напомнил, что "во время ковида" нижняя палата парламента потеряла четверых депутатов. "И сейчас. Это все оттуда догоняет", - резюмировал он.

Михаил Тарасенко родился в 1947 году в Ростовской области. В 1974 году окончил Всесоюзный заочный политехнический институт, в 1989 году – Академию общественных наук при ЦК КПСС. В течение жизни трудился в металлургической отрасли. С 1976 года занимался профсоюзной работой, а с 1996 по 2012 год занимал должность председателя Горно-металлургического профсоюза России.

Тарасенко четырежды баллотировался в Госдуму от "Единой России". Являлся депутатом нижней палаты парламенты V, VI, VII и VIII созывов. 

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал губернатора Липецкой области Игоря Артамонова


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