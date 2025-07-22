Смольный рассматривает возможность увеличения субсидий на зарплаты врачам

В Смольном задумались о выделении субсидий из городского бюджета на повышение зарплат врачей. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана на заседании правительства 22 июля, передает "Фонтанка". Тему поднял депутат Заксобрания Михаил Барышников, который заявил, что из-за отсутствия выплат работники медицинских учреждений переходят на работу в Ленинградскую область.

"На сегодняшний момент прорабатывается вопрос с комитетом финансов, в каком объеме будет субсидия", - приводит "Фонтанка" слова руководителя комздрава.

Несмотря на "достаточно высокую" обеспеченность медицинским персоналом в Петербурге, в учреждениях здравоохранения, которые находятся в ведении города, недостаток сотрудников есть по среднему и по младшему персоналу, добавил Сарана.

Напомним, Андрей Сарана возглавляет комитет чуть больше месяца. До этого он несколько лет являлся заместителем комздрава. Он сменил на этому посту Юрия Шишкина, который руководил ведомством чуть меньше года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру