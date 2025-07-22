В Москве арестовали министра транспорта Новгородской области по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы отправил под стражу министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова, сообщил 22 июля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ).

"После проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ) был задержан и арестован в Москве Константин Куранов", - приводит слова собеседника издание.

При этом в суде подчеркнули, что сторона защиты пока не обжаловала избранную чиновнику меру пресечения.

Напомним, на прошлой неделе Басманный районный суд отправил в СИЗО заместителя председателя правительства Новгородской области Станислава Шульцева. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Тогда врио губернатора Новгородской области Александр Дронов в своем Telegram-канале сообщил, что региональное правительство оказывает содействие следственным органам по этому делу. Отметим, что арест Куранова Дронов пока не прокомментировал.

Константин Куранов возглавил министерство транспорта Новгородской области в 2022 году. До этого чиновник с 2020 по 2022 год руководил ГОКУ "Новгородавтодор", где трудился с 2018 года.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру