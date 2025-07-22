Главреда telegram-канала Baza Трифонова задержали по подозрению в даче взятки

Столичные следователи задержали главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и его коллегу, сообщил 22 июля ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России. Им вменяют дачу взятки (ст. 291 УК РФ).

Как сообщили изданию в ведомстве, Трифонов и его неназванный коллега были доставлены к следователю для допроса. Кроме того, в СК подчеркнули, что в ходе обысков были обнаружены и изъяты документы и электронные носители, "имеющие существенное значение для расследования".

Также в ведомстве добавили, что в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области были задержаны трое сотрудников полиции. Правоохранители были доставлены в столичный регион для проведения следственных действий.

Отметим, что ранее сооснователь Baza Анатолий Сулейманов заявил ТАСС, что в Следком на допрос были доставлены несколько сотрудников telegram-канала. По его словам, к задержанным якобы не пускали адвокатов. Позднее адвокат Трифонова Алексей Михальчик сообщил изданию, что всего было задержано пять сотрудников Baza, двое из них были отпущены из СК.

Напомним, утром 22 июля стало известно, что в редакции telegram-канала Baza проходят обыски. Как сообщили позднее в правоохранительных органах, следственные действия связаны с делом о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ), возбужденным в отношении полицейских, якобы передававших каналу информацию. По информации СК, факты незаконной передачи информации полицейскими будто бы были выявлены в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру