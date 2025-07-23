Свалку в Василеостровском районе ликвидируют после проверки прокуратуры

По требованию прокуратуры Петербурга началась ликвидация несанкционированной свалки на Шкиперском протоке, сообщили в пресс-службе ведомства 23 июля.

Как выяснили в прокуратуре, на одном из участков на Васильевском острове образовалась свалка строительных и бытовых отходов. Туда же выбрасывали и автомобильные запчасти. Сотрудники надзорного ведомства внесли представление в адрес владельца участка. По данным прокуратуры, меры по ликвидации нелегальной свалки уже принимаются.

Напомним, в июне в комитете по природопользованию Петербурга рассказали о том, как пресекли незаконный сброс отходов в Приморском районе после жалобы местного муниципального депутата. По мнению главы партии "Зеленые" в Петербурге Кристины Черемных, как минимум половина свалок в городе фиксируется в городе по обращениям неравнодушных жителей. Черемных считает, что в Северной столице стоит продолжать активную работу с население в этой сфере. Подробнее о деятельности "Зеленых" в Петербурге - в интервью ЗАКС.Ру.

фото пресс-службы прокуратуры Петербурга