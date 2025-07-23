Путин подписал закон о праве белорусов участвовать в муниципальных выборах в России

Президент России Владимир Путин 23 июля подписал закон, позволяющий белорусам, постоянно живущим в России, участвовать в выборах в органы местного самоуправления, сообщает ТАСС.

Изменения вносятся в договор между Россией и Республикой Беларусь о равных правах граждан. Теперь белорусы смогут избирать и быть избранными в России, а постоянно проживающие в Белоруссии граждане РФ получат аналогичные права там.

Третье чтение в Государственной думе проект прошел 15 июля 2025 года, на следующий день его одобрили в Совете Федерации.

Как рассказал ЗАКС.Ру глава комитета по законодательству парламента Петербурга Всеволод Беликов, в ближайшее время депутаты подготовят инициативу, приводящую региональный закон о муниципальных выборах в соответствие с федеральным законодательством. Напомним, ближайшие муниципальные выборы в Петербурге планируется провести в МО "Автово" в 2026 году.

О подготовке инициативы по наделению граждан Белоруссии и России избирательными правами по месту постоянного проживания еще в феврале 2024 года рассказывал глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко.

фото ЗАКС.Ру