СК возбудил уголовное дело из-за выстрела из лука на проходной завода

Следственный отдел СК России по Петербургу возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) после нападения мужчины с луком на двух женщин на заводской проходной, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, конфликт между 39-летним мужчиной и двумя женщинами на проходной одного из предприятий произошел 23 июля. "Мужчина на почве личной неприязни вонзил в них лучные стрелы, после чего скрылся", - сообщили в СК.

Подозреваемый был задержан. Пострадавшим женщинам была оказана медицинская помощь. Сначала сообщалось о госпитализации одной жертвы конфликта, но позже в МВД уточнили, что потерпевших двое. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

фото пресс-службы прокуратуры Петербурга

Расследование инцидента также взяла на контроль прокуратура Выборгского района, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

фото ЗАКС.Ру