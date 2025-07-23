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Новости 23 июля 2025, 20:06

СК возбудил уголовное дело из-за выстрела из лука на проходной завода

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело из-за выстрела из лука на проходной завода

Следственный отдел СК России по Петербургу возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) после нападения мужчины с луком на двух женщин на заводской проходной, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, конфликт между 39-летним мужчиной и двумя женщинами на проходной одного из предприятий произошел 23 июля. "Мужчина на почве личной неприязни вонзил в них лучные стрелы, после чего скрылся", - сообщили в СК. 

Подозреваемый был задержан. Пострадавшим женщинам была оказана медицинская помощь. Сначала сообщалось о госпитализации одной жертвы конфликта, но позже в МВД уточнили, что потерпевших двое. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

фото пресс-службы прокуратуры Петербурга

Расследование инцидента также взяла на контроль прокуратура Выборгского района, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

фото ЗАКС.Ру


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