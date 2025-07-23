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Новости 23 июля 2025, 16:42

В Петербурге на проходной завода в женщину выстрелили из лука

фото ЗакС политика В Петербурге на проходной завода в женщину выстрелили из лука

Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта на заводской проходной в Выборгском районе, в ходе которого пострадала женщина, сообщили 23 июля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

О происшествии в полиции узнали сегодня около двух часов дня. Женщина и мужчина, работающие на предприятии на улице Курчатова, повздорили на проходной. В результате ссоры 39-летний мужчина выстрелил в оппонентку из лука. Женщину с ранением увезли в больницу. 

Стрелка доставили в отдел полиции. Сотрудники МВД выясняют причины и обстоятельства конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Обновление: Как сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ГУ МВД, по уточненным данным, в конфликте на проходной завода пострадали две женщины.

Напомним, накануне стало известно о возбуждении уголовного дела о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) из-за распыленного перцового баллончика на фестивале уличных театров. Инцидент произошел, по данным СМИ, из-за конфликта девушки с девочкой-подростком и ее матерью. 

фото ЗАКС.Ру


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