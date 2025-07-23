"Произошла любовь к футболу": депутат Ржаненков получил спортивную травму

Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Ржаненков повредил связки левого плеча во время игры в футбол. На него упал игрок из команды соперника, когда парламентарий пытался забить мяч в ворота. Депутат Ржаненков рассказал ЗАКС.Ру 23 июля, что на восстановление ему потребуется около полутора месяцев. Сейчас он вынужден носить бандаж, фиксирующий руку.

- Я системно играю в футбол и на очередной игре, принимая мяч на грудь, остановил его, пытался пробить по воротам, а соперник сзади пытается выбить мяч. Подкосил, а сам он под два метра, килограмм 120, упал на меня. Порвал пять связок плеча. Позавчера три часа мне это дело восстанавливали. Конечно, процедура, мягко говоря, очень непростая. <...> Вот такая любовь к футболу произошла, - рассказал Ржаненков корреспонденту ЗАКС.Ру.

Ржаненков действительно заядлый игрок в футбол. Он регулярно выходит на поле вместе с коллегами и друзьями. Также он периодически принимает участие в турнирах в качестве игрока сборной городского парламента.

Травма не повлияла на график парламентария. Сегодня Ржаненков навещал военнослужащих, которые проходят лечение в одном из медицинских учреждений города, и передал им полезные вещи.

Отметим, спортивные травмы - не редкость среди депутатов Заксобрания. Так, в декабре 2024 года депутат Всеволод Беликов сломал ногу во время волейбольного матча.

Константин Леньков / Фото Александр Ржаненков