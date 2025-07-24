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Новости 24 июля 2025, 11:13

ГЦУП выявил почти 23 тысячи нарушений арендаторами электросамокатов

фото ЗакС политика ГЦУП выявил почти 23 тысячи нарушений арендаторами электросамокатов

Подведомственный петербургскому комитету по транспорту Городской центр управления парковками (ГЦУП) зафиксировал почти 23 тысячи нарушений при использовании арендованных электросамокатов с начала сезона кикшеринга, сообщила пресс-служба комтранса 24 июля. Сами петербуржцы более 10 тысяч пожаловались на арендаторов средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Как говорится в публикации, из почти 23 тысяч нарушений при использовании арендованных электросамокатов большинство были связаны с неспешиванием на пешеходных переходах – таких случаев пешие инспекторы ГЦУП выявили свыше 19,6 тысяч. Также были зафиксированы боле 1,7 тысячи случаев использования СИМ двумя или более людьми и 405 случаев управления самокатом несовершеннолетним. Наконец, арендаторы СИМ нарушили ПДД более 1 тысяч раз.

В публикации также рассказали, что с начала сезона кикшеринга операторы обработали более 10 тысяч жалоб о нарушениях при использовании СИМ. Большинство заявок, 8,5 тысяч, были направлены через Telegram-бот, еще порядка 1,5 обращений поступили на "горячую линию".

Напомним, в середине июля стало известно, что на территории Кудрово могут запретить использование электросамокатов. Как объяснили в администрации Заневского городского поселения, решение связано с жалобами жителей на большое количество самокатов и на особенности парковки СИМ. 

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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