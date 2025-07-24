ГЦУП выявил почти 23 тысячи нарушений арендаторами электросамокатов

Подведомственный петербургскому комитету по транспорту Городской центр управления парковками (ГЦУП) зафиксировал почти 23 тысячи нарушений при использовании арендованных электросамокатов с начала сезона кикшеринга, сообщила пресс-служба комтранса 24 июля. Сами петербуржцы более 10 тысяч пожаловались на арендаторов средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Как говорится в публикации, из почти 23 тысяч нарушений при использовании арендованных электросамокатов большинство были связаны с неспешиванием на пешеходных переходах – таких случаев пешие инспекторы ГЦУП выявили свыше 19,6 тысяч. Также были зафиксированы боле 1,7 тысячи случаев использования СИМ двумя или более людьми и 405 случаев управления самокатом несовершеннолетним. Наконец, арендаторы СИМ нарушили ПДД более 1 тысяч раз.

В публикации также рассказали, что с начала сезона кикшеринга операторы обработали более 10 тысяч жалоб о нарушениях при использовании СИМ. Большинство заявок, 8,5 тысяч, были направлены через Telegram-бот, еще порядка 1,5 обращений поступили на "горячую линию".

Напомним, в середине июля стало известно, что на территории Кудрово могут запретить использование электросамокатов. Как объяснили в администрации Заневского городского поселения, решение связано с жалобами жителей на большое количество самокатов и на особенности парковки СИМ.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру