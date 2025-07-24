Бастрыкин заинтересовался содержанием дома-памятника на улице Чайковского

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по информации о ненадлежащем содержании жилого дома 1846 года постройки на улице Чайковского, сообщила пресс-служба ведомства 24 июля. Объект культурного наследия разрушается из-за систематического затопления канализацией.

Как говорится в публикации, в социальных сетях появилась информация, что подвал жилого дома по улице Чайковского 1846 года постройки систематически затапливается канализационными стоками. Из-за этого в здании, признанном объектом культурного наследия регионального значения, разрушаются конструкции и образуются трещины в стенах, а в квартирах осыпается штукатурка.

В связи с этим жильцы опасаются обрушения перекрытий. По их слова, многочисленные обращения в различные инстанции не принесли результатов, и ремонтные работы в здании так и не были проведены. На основании этой информации ГСУ СК России по Петербургу организовало процессуальную проверку.

Бастрыкин поручил главе петербургского Следкома Павлу Выменцу доложить ему о промежуточных результатах этой проверки, а также о принятом по ее итогу решении. Исполнение этого поручения было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее Бастрыкин поручил доложить о ходе проверке по делу о халатности (ст. 293 УК РФ) в связи с информацией о повреждении жилого дома, расположенного поблизости от стройки Большого Смоленского моста через Неву. Как сообщали СМИ, один из домов, не подлежащий расселению, покрывается трещинами из-за проведения работ.

Анастасия Луценко, фото: Следком