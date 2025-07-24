Петербургский суд оштрафовал обвиняемого в контрабанде медалей и орденов в Китай

Московский районный суд Петербурга оштрафовал на 350 тысяч рублей Михаила Кубракова, обвиняемого в контрабанде (ч. 1 ст.226.1 УК), сообщила объединенная пресс-служба судов города 24 июля. Мужчина попытался отправить в КНР медали и ордена.

Как говорится в публикации, в феврале 2022 года Кубраков получил от неизвестного отреставрированные культурные ценности, которые тот должен был отправить почтой в Китай. Позднее обвиняемый без разрешительного документа отправил в КНР три посылки, содержавшие в себе орден Отечественной войны 2 степени, орден Славы 3 степени, медаль "За отвагу", медаль "За трудовое отличие", медаль "За боевые заслуги", 3 ордена "За оборону Нового Шанхая", 2 ордена Красной Звезды, орден Красного Знамени и 5 орденов Трудового Красного Знамени.

Весной 2022 года эти ордена и медали были обнаружены и изъяты таможенниками в ходе досмотра в зоне действия Пулковской таможни. Суд постановил, что таким образом Кубраков совершил незаконное перемещение через таможенную границу ЕврАзЭс, то есть контрабанду, на общую сумму свыше 230 тысяч рублей.

Свою вину Курбаков не признал, а также выразил несогласие с оценкой экспертизы медалей. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Ордена и медали были конфискованы в доход государства.

Напомним, в начале июля петербургский Горсуд зарегистрировал дело в отношении Руслана Семилетко, обвиняемого в контрабанде материалов для создания вооружения (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ), и Александра Сажина, также обвиняемого в контрабанде (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ). По версии следствия, фигуранты якобы вывезли с территории России на территорию Украины "авиационно-техническое имущество для ремонта военных летательных аппаратов".

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру