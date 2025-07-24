СК возбудил дело из-за наезда электросамоката на пешехода

Следственный отдел по Приморскому району ГСУ СК России по Петербургу и Ленобласти возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, (ч. 1 ст. 238 УК РФ) из-за наезда девушка на электросамокате на пешехода, сообщила пресс-служба ведомства 24 июля. Пострадавшей понадобилась госпитализация.

Инцидент произошел днем 24 июля. Тогда девушка, управляя электросамокатом, двигалась по тротуару и наехала на пешехода. В результате женщину с травмами увезла в больницу бригада скорой помощи.

Следствие устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, ранее петербургский комтранс сообщил, что с начала сезона кикшеринга подведомственный ему Городской центр управления парковками (ГЦУП) зафиксировал порядка 23 тысяч нарушений при использовании арендованных электросамокатов. Из них более 1 тысячи были связаны с нарушением ПДД.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру