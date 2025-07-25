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Новости 25 июля 2025, 11:27

РЖД пустит доппоезда между Петербургом и Москвой на выходных

фото ЗакС политика РЖД пустит доппоезда между Петербургом и Москвой на выходных

На грядущих выходных РЖД пустит дополнительные поезда между Петербургом и Москвой, сообщила вечером 24 июля пресс-служба "дочки" РЖД "Федеральной пассажирской компании". Как уточнили в компании, причиной стал повышенный спрос.

Так, из Петербурга в Москву отправятся два дополнительных поезда:

  • Поезд № 237 Санкт-Петербург - Москва отправлением 27 июля в 16:30;
  • Двухэтажный поезд № 257 Санкт-Петербург - Москва отправлением 28 июля в 1:57.

Еще два состава пустят из Москвы в Петербург. Речь идет о поезде № 250 Москва - Санкт-Петербург отправлением 25 июля в 8:10 и двухэтажном поезде № 154 Москва - Санкт-Петербург отправлением 26 июля в 1:25.

В пресс-службе подчеркнули, дополнительные составы между городами пустили в связи с увеличенным спросом. Там также отметили, решение об отправлении доппоездов и увеличение количества вагонов в составах принимается при наличии технических возможностей.

Напомним, в июле РЖД несколько раз пускала дополнительные поезда между Москвой и Петербургом из-за отмены авиарейсов. Последний раз дополнительный "Сапсан" между городами компания отправила в понедельник, 21 июля. До этого в Пулково отменили несколько рейсов в Москву из-за вводившихся в столичных аэропортах ограничениях.  

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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