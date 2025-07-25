Рейсы из Анталии прилетели без багажа в связи с мерами безопасности

Задержка багажа на рейсах авиакомпании Turkish Airlines из Анталии в Петербург связана с мерами безопасности, сообщили вечером 24 июля в пресс-службе аэропорта Пулково. Такое объяснение привела сама авиакомпания.

В компании добавили, что багаж мог быть не загружен на рейс из-за необходимости дополнительной заправки самолета. В Turkish Airlines подчеркнули, что пассажиры, чей багаж оказался задержан, могут подать запрос на возмещение убытков на сайте авиакомпании в разделе "Задержанный багаж".

В самом Пулково был предпринят ряд мер для разрешения ситуации. Так, аэропорт усилил и перераспределил персонал службы Lost & Found, к ее работе присоединились офисные сотрудники Пулково. Теперь заявки на розыск принимаются и обрабатываются в круглосуточном режиме, как и доставка и выдача утерянного багажа. В Пулково также подчеркнули, что поступивший багаж размещен в отдельной зоне, систематизирован по рейсам и снабжен номерными пломбами.

Ранее в пресс-службе аэропорта рассказали, что в период с 20 по 23 июля было принято порядка 350 заявлений на более чем 500 мест багажа. Там подчеркнули, что часть рейсов из Анталии прибыли "с неполной комплектацией багажа", однако его доставляют следующими рейсами.

Напомним, сообщения о рейсах из Анталии, прилетевших без багажа, появились в СМИ 21 июля. По этому факту Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Пулково