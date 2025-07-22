Прокуратура начала проверку из-за рейса из Анталии, прилетевшего без багажа

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров рейса ТК 3026А, следовавшего 21 июля из Антальи в Петербург, сообщила пресс-служба ведомства вечером того же дня. Ранее в СМИ появилась информация, что самолет приземлился в Пулково без багажа пассажиров.

"По предварительным данным, самолет из Антальи приземлился в Пулково без багажа пассажиров. В рамках надзорных мероприятий Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров", - говорится в публикации транспортной прокуратуры.

По данным "Фонтанки.ру", рейс ТК 3026А авиакомпании Turkish Airlines должен был вылететь в Петербург в 20:30 20 июля. Как сообщила изданию читательница, следовавшая этим рейсом, вылет несколько раз откладывали. В итоге самолет отправился в Пулково только в 05:30 21 июля, при этом причину задержек пассажирам так и не озвучили.

По прилете стало известно, что самолет приземлился в Петербурге без багажа. По словам источника "Фонтанки.ру", свои чемоданы не получил никто из прибывших. В Пулково пассажирам сказали, что рейс доставил только пассажиров, и посоветовали обратиться в службу, занимающуюся поиском багажа. По информации издания, всего заявления на поиск багажа подали 119 человек, а потерянные чемоданы начали досылать частями через Стамбул.

Напомним, что в минувшие выходные Пулково несколько раз выступал в качестве запасного аэродрома из-за вводившихся ограничений в столичных аэропортах. В пресс-службе петербургской воздушной гавани рассказали, что аэропорт принял 29 московских рейсов в ночь на 20 июля и 22 рейса в ночь на 21 июля. Из-за этого в расписание Пулково вносились корректировки: часть рейсов были задержана или отменена.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру