Глава Петергофа приехал в Москву на форум ВАРМСУ

Депутат МО "Город Петергоф" и глава муниципального совета Александр Шифман 25 июля принял участие в стратегической сессии, посвященной развитию дорожной сети и развитию всех видов транспорта, организованной Всероссийской ассоциацией местного самоуправления. На мероприятие прибыли муниципалы из всех регионов страны.

Перед собравшимися с приветственным словом выступили сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Впрочем, появление последнего на мероприятии оказалось неожиданным. Как рассказали в ассоциации, министр находился в этот день в национальном центре "Россия", где проходит форум, и решил зайти поздороваться с муниципалами.

"Министр был в национальном центре, узнал, что главы приехали, и зашел их поприветствовать", - сообщили в соцсетях ВАРМСУ.

В феврале ЗАКС.Ру рассказывал, как Шифман в феврале отправился в Красноярск, чтобы принять участие в форуме "Малая Родина — Сила России".

Константин Леньков / Фото Александр Шифман