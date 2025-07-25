На благоустройство сквера у Верхнего Суздальского озера потратят до 38 млн рублей

Администрация Выборгского района Петербурга объявила конкурс на поиск подрядчика для благоустройства территории у пляжа Верхнего Суздальского озера, обратил внимание "Деловой Петербург" 25 июля. Начальная цена контракта составляет 37,8 млн рублей.

Карточка аукциона была размещена на сайте госзакупок 24 июля. Речь идет о благоустройстве безымянного сквера у Верхнего Суздальского озера между Эриванской и Береговой улицами. Согласно документации, завершить работы подрядчик должен будет до 15 октября.

В соответствии с техзаданием, ему предстоит обустроить на территории газонное и песчано-гравийное покрытие, дорожки. Подрядчик также обязуется установить декоративные ограждения, шлагбаумы, беседки, скамейки и качели. Кроме того, исполнитель должен будет разместить на территории сквера урны, цветник, деревья и кустарники. Наконец, ему предстоит обустроить на территории комплекс спортивного оборудования и детский игровой комплекс.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 8 августа. Подведение итогов состоится 19 августа.

Напомним, в июле Смольный разработал проект правил использования водных объектов Петербурга с рекреационными целями. В частности, в нем перечислены требования для владельцев зон отдыха. Согласно документу, они должны заниматься уборкой и благоустройством водного объекта, а также обеспечивать безопасность при купании отдыхающих.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру