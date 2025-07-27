Нелегальных мигрантов будут судить за легализацию соотечественников

Колпинский районный суд рассмотрит уголовное дело об организации нелегальной миграции группой лиц (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), сообщили 27 июля в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Троим иностранным гражданам вменяется фиктивная регистрация не менее 60 соотечественников по шести адресам в Колпинском районе.

По версии полиции, фигуранты уголовного дела действовали с июня 2023 года по март 2024 года. В обмен на денежное вознаграждение они якобы договаривались с местными жителями "из числа местных асоциальных элементов" о регистрации в их жилье иностранцев. Фактически же зарегистрированные не проживали по этим адресам.

"Сами обвиняемые давно просрочили легальные основания нахождения на территории России и, дабы лишний раз "не светиться" перед полицейскими, не вставали на миграционный учет", — отметили в полиции.

Участников схемы задержали в период с марта по июль 2024 года. Хозяев "резиновых" квартир привлекли к ответственности по делу о фиктивной постановке иностранца на учет по месту пребывания (ст. 322.3 УК РФ). Фиктивно зарегистрированным иностранцам аннулировали или отменили основания нахождения в России, их внесли в реестр контролируемых лиц. Уголовное дело в отношении возможных организаторов направлено в суд для рассмотрения по существу. Сами они находятся под арестом.

Ранее в полиции сообщили о задержании 50 нелегальных мигрантов в ходе рейда на стройплощадке на Пулковском шоссе. Иностранцев доставили в отдел полиции для составления протоколов, вопрос об их выдворении из России будет решаться в скором времени.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру