ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 28 июля 2025, 11:35

В Кронштадте началась реконструкция 100-летнего Дворца культуры

фото ЗакС политика В Кронштадте началась реконструкция 100-летнего Дворца культуры

Специалисты начали ремонт кронштадтского Дворца культуры, сообщил 28 июля губернатор Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале. Работы на объекте ожидают завершить в 2027 году.

Как говорится в публикации, дом Владимира Никитина, в котором располагается Дворец культуры, построен в 1879 году. Здание признано памятником регионального значения. Позднее в нем разместили старейший в России культурный центр, которому в этом году исполняется 100 лет.

В ходе реконструкции будут воссозданы исторические фасады, парадная лестница и интерьеры концертного зала. Кроме того, будет установлено новое сценическое оборудование и начнет работать мультимедийный малый зал на 120 мест. Наконец, в здании обустроят выставочные зоны и пространства для детей.

photo_2025-07-28_09-44-50.jpg (152 KB)

В публикации Беглова отмечается, что количество действующих в Дворце кружков и студий увеличится в два раза – до 40 штук. Там смогут заниматься свыше 900 человек.

Напомним, на прошлой неделе в Петербурге началась реставрация фасадов и крыши Большой хоральной синагоги. Работы на объекте также намерены завершить до конца 2027 года.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Александра Беглова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама