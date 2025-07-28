В Кронштадте началась реконструкция 100-летнего Дворца культуры

Специалисты начали ремонт кронштадтского Дворца культуры, сообщил 28 июля губернатор Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале. Работы на объекте ожидают завершить в 2027 году.

Как говорится в публикации, дом Владимира Никитина, в котором располагается Дворец культуры, построен в 1879 году. Здание признано памятником регионального значения. Позднее в нем разместили старейший в России культурный центр, которому в этом году исполняется 100 лет.

В ходе реконструкции будут воссозданы исторические фасады, парадная лестница и интерьеры концертного зала. Кроме того, будет установлено новое сценическое оборудование и начнет работать мультимедийный малый зал на 120 мест. Наконец, в здании обустроят выставочные зоны и пространства для детей.

В публикации Беглова отмечается, что количество действующих в Дворце кружков и студий увеличится в два раза – до 40 штук. Там смогут заниматься свыше 900 человек.

Напомним, на прошлой неделе в Петербурге началась реставрация фасадов и крыши Большой хоральной синагоги. Работы на объекте также намерены завершить до конца 2027 года.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Александра Беглова