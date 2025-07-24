В Петербурге началась реставрация Большой хоральной синагоги

Реставрация фасадов и крыши Большой хоральной синагоги стартовала в Петербурге, сообщила пресс-служба Смольного 24 июля. Работы на объекте культурного наследия должны завершить до конца 2027 года.

"Большая Хоральная Синагога – выдающийся архитектурный памятник и духовный центр, где бережно хранятся многовековые традиции, совершаются молитвы и объединяются поколения. Для петербургских последователей одной из традиционных религий России реставрация гарантирует сохранение дома еврейской общины и продолжение духовной жизни", - прокомментировал начало работ губернатор Петербурга Александр Беглов.

По словам Беглова, реставрация здания станет вкладом в сохранение культурного и духовного разнообразия города.

Согласно проектной документации, согласованной в 2024 году, в здании будет отреставрирован купол, восстановлена и отремонтирована кровля, а также деревянная и металлическая стропильная система. Кроме того, работы затронут цоколь и гранитное крыльцо. Также будут приведены в надлежащее состояние штукатурные поверхности, кирпичная кладка, лепной декор, металлодекор и колонны входного портала.

На данный момент ведется установка временной кровли для проведения работ на крыше синагоги. Кроме того, с окон и козырьков снимут исторические решетки – их восстановлением займутся в мастерских.

Большая хоральная синагога в Петербурге была построена в 1893 году. Здание пострадало в ходе Великой Отечественной войны, в частности, в него попал снаряд. В 1970-х в синагоге провели ремонтные работы в преддверии Олимпийских игр 1980 года.

В начале 2000-х в здании отреставрировали ограду, в 2013 году была проведена реставрация мебели и оконной фурнитуры. С 2010 по 2015 год работы также затронули фасады и интерьеры Малой синагоги.

Напомним, ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о начале противоаварийных работ в крепости Ивангорода. Они затронут Воротную и Провиантскую башни. По словам Дрозденко, в 2025 году также должна стартовать реставрация Большого амбара.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного