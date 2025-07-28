Суд в Петербурге запретил два сайта, притворявшихся сайтами моргов

Московский районный суд Петербурга признал запрещенной к распространению информацию на двух сайтах, притворявшихся сайтами петербургских моргов, сообщила объединенная пресс-служба судов города 28 июля. Как установил суд, на этих ресурсах незаконно собирали персональные данные.

В публикации отмечается, что на просторах интернета были обнаружены два сайта, действующих от имени петербургских моргов, но фактически не имеющие к ним никакого отношения. На этих сайтах были размещены электронные формы заявки якобы на оказание услуг учреждениям. Они подразумевали введение гражданами персональной информации, в частности, номера телефона и адреса электронной почты.

Вводившие эти данные пользователи ошибочно полагали, что сведения направляются в госучреждения. При этом фактически сведения поступали к неизвестным лицам, которые могли использовать полученную информацию для извлечения материальной выгоды или совершения мошеннических действий. В связи с этим суд признал запрещенной к распространению информацию, содержащуюся на этих сайтах.

Напомним, в конце мая приморский районный суд Петербурга признал запрещенной информацией одну из песен Noize MC*. Трек запрещен по ссылке на YouTube и на официальном сайте исполнителя.

*Минюст внес Ивана Алексеева (Noize MC) в единый реестр иноагентов

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру